Sandra Felgueiras afirma que "era possível" programa sobre o lítio ter passado na data prevista

Sandra Felgueiras, jornalista da RTP, disse esta terça-feira, numa audição na Assembleia da República, que "era possível" ter emitido o programa "Sexta às 9", sobre a exploração de lítio, no dia 13 de setembro, durante a campanha eleitoral, como previsto.

A reportagem, que acabou por ser transmitida apenas no dia 18 de outubro, já depois das eleições legislativas, expõe uma investigação do Ministério Público sobre alegadas suspeitas de corrupção no Governo, no âmbito do negócio do lítio.



"Se me perguntam diretamente se era possível fazer o programa 'Sexta às 9' durante o mês de setembro, a minha resposta é 'sim, era possível com o lítio'", afirmou Sandra Felgueiras.

A jornalista acrescentou que "nunca" na sua vida, "em oito anos de coordenação" do "Sexta às 9", o programa teve "uma suspensão durante um ato eleitoral".