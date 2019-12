Instrução do processo de Rui Pinto passa de 12 para 18 de dezembro

A fase de instrução do processo de Rui Pinto, criador do Football Leaks e acusado de 147 crimes de acesso ilegítimo, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão, passou de 12 para 18 de dezembro. A informação foi avançada, esta terça-feira, à agência Lusa, por fonte do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa (TIC). O adiamento deve-se ao impedimento do arguido e do advogado Aníbal Pinto, por questões de agenda. A fonte do TIC precisou que a juíza de instrução criminal (JIC) reagendou para as 10h30 de 18 de dezembro as mesmas diligências instrutórias previstas para o dia 12. Entre elas, o interrogatório a Aníbal Pinto (que no requerimento de abertura de instrução pediu para ser ouvido) e o debate instrutório, após os quais a JIC deverá marcar data para a leitura da decisão instrutória.

Tentativa de deslocação para Cascais A instrução, fase facultativa que visa decidir por um JIC se o processo segue e em que moldes para julgamento, foi requerida pela defesa dos dois arguidos no processo, Rui Pinto e o advogado Aníbal Pinto. Está prevista decorrer no TIC de Lisboa, no Campus da Justiça. Contudo, a defesa de Rui Pinto levantou um incidente de competência territorial para a realização desta fase, alegando que deve decorrer no Tribunal de Instrução Criminal de Cascais e não de Lisboa. Fonte judicial explicou à Lusa que a defesa de Rui Pinto sustenta que a instrução deve ser feita pelo TIC de Cascais, uma vez que foi em Oeiras (Comarca de Cascais) "que foi praticado o último ato do crime mais grave", o de tentativa de extorsão. Este crime diz respeito à tentativa de extorsão à Doyen (de entre 500 mil e um milhão de euros), alegadamente levada a cabo por Rui Pinto, em outubro de 2015, com a intermediação do advogado Aníbal Pinto, com a contrapartida de o criador de o Football Leaks não revelar documentos confidenciais deste fundo de investimento. Esse encontro presencial teria acontecido numa estação de serviço da autoestrada A5, em Oeiras, entre Nélio Lucas, representante legal da Doyen Sports, e Aníbal Pinto, à data advogado de Rui Pinto. A mesma fonte do TIC de Lisboa indicou, esta terça-feira, à Lusa que a JIC Cláudia Pina ainda não decidiu sobre este requerimento.