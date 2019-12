Diretora de Informação RTP. "Não chegou a informação de que havia notícia" sobre o lítio

"A RTP não suspendeu programa nenhum durante a campanha eleitoral. Suspender, do meu ponto de vista, era uma de duas coisas: para já, tem uma carga negativa, a suspensão. Eu não tenciono acabar com nenhum dos programas, e portanto não suspendi nenhum. Por outro lado, a possibilidade de avaliar se o programa continuaria ou não. Nada disso passou pela nossa cabeça", garantiu a diretora de informação.

Maria Flor Pedroso reiterou que o adiamento da emissão do programa "não tem nada a ver com o tema do lítio".

No entanto, anteriormente, a diretora da RTP disse que a direção "sabia que isto [o lítio] estava a ser investigado", mas que ninguém abordou a estrutura com a abordagem "há isto, vou fazer, vamos programar".

"Esta direção de informação não guarda notícias na gaveta. À direção de informação, à coordenação da RTP, não chegou a informação de que havia a notícia X e que estava pronta para ir para o ar", disse Maria Flor Pedroso no parlamento sobre a emissão do programa 'Sexta às 9' que foi adiada para outubro, e cujo tema estava relacionado com a exploração de lítio.

Maria Flor Pedroso disse ainda que antes das férias de verão, alguns elementos da equipa do "Sexta às 9" quiseram sair, e que a RTP, dentro dos seus "parcos recursos", arranjou outros jornalistas para compor a equipa.

A investigação em causa, emitida no âmbito do programa "Sexta às 9" na RTP, contou com o depoimento do antigo presidente da Câmara do Porto, Nuno Cardoso, que disse ter avisado, em reunião, o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, e o secretário de Estado João Galamba das alegadas ilegalidades decorrentes da concessão da exploração de lítio a uma empresa que tinha sido recentemente criada.

Dois dias após o encontro, João Galamba assinou o contrato para a construção da refinaria de lítio, um negócio, segundo a investigação de Sandra Felgueiras, avaliado em, pelo menos, 350 milhões de euros.

Paralelamente, o episódio do "Sexta às 9" avançou ainda que o antigo secretário de Estado Jorge Costa Oliveira estava também ligado ao negócio, como consultor financeiro.

Sobre o contraditório efetuado ao longo do trabalho de investigação do "Sexta às 9", a jornalista Sandra Felgueiras assegurou, também esta terça-feira, no parlamento que foi "sempre" feito com João Galamba, mas que "as respostas foram sempre negativas, ou então ele dizia que nós a ignorávamos".

"O que aconteceu no programa seguinte é que o senhor secretário de Estado, depois de me ter respondido e ao Luís Miguel Loureiro [jornalista do "Sexta às 9"], autores desta reportagem, que não tinha nada para responder, fez um contacto via assessores com a direção de informação. E desse contacto resulta que eu sou chamada à direção de informação para que o senhor João Galamba venha ao programa. E naturalmente que eu não vou negar o contraditório", esclareceu Sandra Felgueiras.