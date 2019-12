Detidos em Lisboa cabecilhas de rede criminosa internacional que auxiliava imigração ilegal

Os detidos, com idades entre 45 e 47 anos, estavam já referenciados pelas autoridades europeias e brasileiras devido a antecedentes criminais ligados a esquemas criminosos idênticos.

Com base neste falso registo, os "clientes", já com nacionalidade portuguesa atribuída ilicitamente por invocarem relações de parentesco falsas, solicitavam a emissão do cartão do cidadão e de passaporte eletrónico português, assegurando todas as vantagens de serem portadores de documentos portugueses.

Para operar, a rede criminosa tinha a ajuda de uma advogada, que foi constituída arguida e que era peça fundamental neste esquema fraudulento.

Os cumprimentos dos mandados de busca foram realizados em duas fases: a primeira na grande Lisboa, no período de 07 a 12 de novembro, e, a segunda, no norte de Portugal, que culminou nesta terça-feira, tendo sido apreendida diversa prova dos crimes praticados.

Nesta investigação, o SEF realça o elevado número de processos instruídos mediante falsas certidões que permitiriam a nacionalidade portuguesa a cidadãos brasileiros, assim como material informático e outro que relaciona os suspeitos com a atividade criminosa desenvolvida.

A operação envolveu, além de magistrados do Ministério Público de Lisboa e do Porto, representantes da Ordem dos Advogados e cerca de 50 inspetores do SEF.