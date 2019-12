Bloco de Esquerda denuncia avaria no raio X do Hospital do Fundão

O Bloco de Esquerda (BE) denunciou, esta terça-feira, que o raio X do Hospital do Fundão está "avariado há mais de 15 dias", mas o Centro Hospitalar garantiu que o problema está circunscrito à digitalização e que não pôs em causa o serviço.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o núcleo concelhio do BE diz que tomou conhecimento de que o raio X está avariado e sublinha que esta situação causa "graves transtornos à população do concelho".

O BE destaca igualmente que a avaria também abrange de população de outros concelhos, "porque muita gente tem feito marcações de exames com credencial exterior", ou seja, a pedido de centros de saúde e de consultórios privados.

"Neste momento, o funcionamento do equipamento é extremamente necessário, visto que o centro de diagnóstico da Covilhã tem o raio X avariado há bastante tempo", acrescenta o BE, referindo-se a uma entidade privada que prestava este serviço na região.

Para os bloquistas, a situação "é lesiva dos direitos dos utentes, que ficam sem acesso a este importante meio complementar de diagnóstico" e, por isso mesmo, prometem questionar as entidades competentes sobre o assunto.