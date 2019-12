"Olhó passarinho!" Portugueses tiram em média 900 fotografias por ano

Aquilo que fotografamos e como fotografamos depende muito se estivermos a falar de homens ou de mulheres.

A Netsonda, uma empresa de estudos de opinião, realizou 800 inquéritos online a pessoas entre os 15 e os 55 anos e chegou a conclusões que dizem muito da forma como vemos o mundo.

De acordo com o mesmo documento, 80% das mulheres preferem fotografar e publicar imagens com a praia e o mar como cenário. No caso dos homens são 69%.

O mesmo com as selfies - 69% das mulheres portugueses aderiram a esta moda do autorretrato, tal como 58% dos homens.

E onde é que todas essas fotografias vão aparecer? Sobretudo no Facebook e no Instagram.

Mas até aqui, há diferenças entre homens e mulheres. Elas dividem as partilhas que fazem - 51% no Facebook e 47% no Instagram.

Os homens têm menos filtros - 64% das fotografias tiradas por eles vão para o Facebook e 36% para o Instagram.

E é tudo quase imediato. Tira a fotografia, está a publicar, porque o telemóvel é o meio preferido para tirar fotografias.

Tendo em conta que os portugueses tiram, em média, 17 fotografias por semana, isso significa que os nossos telemóveis disparam aproximadamente 900 fotografias no espaço de um ano.

E os períodos de férias, sejam de verão ou de Natal, são as épocas favoritas para aumentar o álbum de recordações. Em média, os tempos de descanso dos portugueses rendem 29 fotografias por dia.