Alterações climáticas. Maioria dos países não faz o suficiente, alerta OMS

"É um imperativo moral que os países tenham os recursos necessários para agir contra as mudanças climáticas e salvaguardar a saúde agora e no futuro", sublinha Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O chefe da Organização Mundial de Saúde (OMS) lembra que "a mudança climática não cobra uma conta apenas às gerações futuras, é um preço pelo qual as pessoas estão a pagar agora com sua saúde.

Os resultados são conhecidos na mesma altura em que vários líderes mundiais e ativistas se reúnem em Madrid para a Conferência da ONU sobre Alterações Climáticas (COP25).

Segundo os autores do relatório, poucos países apontam a saúde como um benefício da redução das emissões de gases com efeito de estufa, apesar de o cumprimento do Acordo Climático de Paris poder reduzir a poluição a ponto de salvar perto de um milhão de vidas por ano.

“Para que o Acordo de Paris seja eficaz na proteção da saúde das pessoas, todos os níveis do governo precisam de colocar como prioridade a criação de resiliência do sistema de saúde às mudanças climáticas – e há um número crescente de governos a caminhar nessa direção”, reconhece a diretora do departamento de Ambiente, Mudança Climática e Saúde da OMS, Maria Neirasaid.

Mas, para tal, é necessário que se empenhem no cumprimento do Acordo de Paris e concluam os temas pendentes, nomeadamente no que respeita às regras para os mercados globais de carbono e as compensações para os países mais pobres que sofreram perdas e danos causados pelas mudanças climáticas.