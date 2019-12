Marcelo condecora campeões do mundo de futebol de praia

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, condecorou com a Ordem de Mérito os campeões mundiais de futebol de praia e enalteceu o feito da seleção nacional.

"Foi o meu antecessor que recebeu na vitória do Mundial há quatro anos. Houve esse intervalo, nem sempre é possível ganhar, há momentos difíceis, mas estes atletas agora juntaram o título europeu ao título mundial. Somos os melhores do mundo em futebol de praia, é outro bom exemplo para os portugueses, temos de ser os melhores do mundo no maior número de domínios da nossa atividade, e temos sido", disse.

O Presidente da República deixou ainda os parabéns à Federação Portuguesa de Futebol pelas conquistas em todas as modalidades: "Sucessivamente vencedores. A minha primeira palavra tem de ir para o presidente da Federação. Raras vezes se encontra um mandato como o seu, com tantas realizações importantes para Portugal, é raríssimo e quase sem precedentes".

Madjer, capitão da seleção, vai abandonar a modalidade, aos 42 anos, e realçou o orgulho de representar a seleção: "Envergamos a camisola com muito orgulho, damos tudo pela nossa nação. A prova disso são estes feitos, muito graças ao espírito de família que temos nesta seleção"