"Dever cumprido ". Seleção recebida no aeroporto de Lisboa

Os jogadores da seleção nacional de futebol de praia, que no domingo se sagrou campeã mundial, foram, esta terça-feira, recebidos no aeroporto de Lisboa.



"É um sentimento de dever cumprido e imenso orgulho nesta família", disse à Renascença Madjer, eleito melhor jogador do mundo pela revista France Football. "Nós sabíamos que íamos encontrar várias dificuldades mas na verdade esta equipa quando está focada e unida dificilmente é batida", acrescentou.



À chegada ao aeroporto Humberto Delgado também Mário Narciso reconheceu "um ano inesquecível". "Durante este ano ganhámos o Mundialito, o torneio da China, medalha de Ouro nos Jogos Olímpicos, campeonato da Europa e campeonato do Mundo. Foi realmente um ano que é difícil bater", confessou o selecionador nacional de futebol de praia.

A seleção portuguesa de futebol de praia vai ser recebida esta tarde pelo Presidente da República, no Palácio de Belém.



