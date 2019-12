Bucks arrasam Knicks e seguem com o melhor registo da NBA

Os Milwaukee Bucks continuam em grande forma esta temporada e dizimaram, em casa, os New York Knicks, por 132-88.

A grande figura da partida foi Giannis Antetokounmpo, atual "Most Valuable Player" em título, que apontou 29 pontos, 15 ressaltos e três assistências.

Com este resultado, os Bucks são a equipa com o melhor registo da NBA esta época, com 18 vitória e três derrotas. LA Lakers de LeBron James e Anthony Davis, a oeste, podem igualar o registo, com um jogo a menos.

Outros resultados:

Charlotte Hornets 104-109 Phoenix Suns

Philadelphia 76ers 103-94 Utah Jazz

Atlanta Hawks 104-79 Golden State Warriors

Memphis Grizzlies 104-117 Indiana Pacers

Sacramento Kings 106-113 Chicago Bulls