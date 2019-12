Sá Pinto contente com vitória que coroa "semana extraordinária" do Braga

Ricardo Sá Pinto regozijou com a vitória do Sporting de Braga sobre o Rio Ave, por 2-0, na 12.ª jornada do campeonato, que completou "uma jornada completa e uma semana extraordinária" para a sua equipa.

No final, em declarações à Sport TV, o técnico minhoto lembrou que "há sobrecarga enorme de jogos" e enalteceu o triunfo, apesar do relvado "muito difícil e pesado" e de o Rio Ave poder "ter feito um golo".

"Previa-se um jogo difícil e foi. Na primeira parte, fomos superiores, controlámos o jogo. Criámos, fizemos um golo e podíamos ter feito mais dois, a equipa fez uma excelente primeira parte. Na segunda, houve uma reação do Rio Ave, com alma e algum jogo direto também. Podiam ter feito um golo, mas penso que, no cômputo geral, a vitória é de louvar. Fomos guerreiros uma vez mais, superámo-nos. Tínhamos o aliciante de ganhar pontos às equipas que lutam pelos lugares da frente e pelas competições europeias. Foi uma jornada completa e uma semana extraordinária", salientou o treinador do Sporting de Braga.

Sá Pinto aceita que, no que toca a resultados, esta seja a melhor fase da época para o Braga: "Estamos melhores, subimos na tabela classificativa, mas já houve fases em que gostei mais da equipa nos 90 minutos. A equipa soube viver com a pressão de ser fundamental ganhar".