Rui Oliveira apita Covilhã-Benfica

Rui Oliveira, árbitro de 36 anos da AF Porto, é o árbito escolhido pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para ajuizar o Sporting da Covilhã-Benfica, desta terça-feira, a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

O juiz será auxiliado por Nuno Eiras, Nelson Cunha e Sérgio Guelho, que desempenha a função de quarto-árbitro. Nesta fase da prova não existe VAR.

Benfica e Covilhã, e também as outras duas equipas do grupo B, Vitória de Setúbal e Vitória de Guimarães, estão empatados a um ponto. O Estádio Municipal José dos Santos Pinto terá lotação esgotada e de forma provisional com capacidade aumentada para receber as águias.

O jogo tem apito inicial às 20h15, com informações e acompanhamento ao minuto na Renascença.