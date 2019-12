Pepa assume que a reação do Paços desabou com o segundo golo

Pepa não quer "vitórias morais", no entanto, não deixou de enaltecer a coragem do Paços de Ferreira, na derrota (2-0) com o FC Porto, por ir "jogar o jogo pelo jogo" no Dragão. O técnico pacense considera que o segundo golo portista, na segunda parte, "matou" a sua equipa.

"O Porto teve duas, três oportunidades. O nosso melhor momento foi conseguido com critério, foi tentar sair de pressão para procurar o corredor contrário, tivemos bola. E nesse período, sentimos que tínhamos de fazer golo, para voltar a entrar no resultado e discutir o jogo. Acabámos por sofrer aquele segundo golo, que é fantástico, acontece uma vez em dez. E isso foi complicado para nós. A partir daí, senti que a equipa já não teve tanta capacidade para continuar como estava na segunda parte", assumiu o treinador, em declarações à Sport TV.



Apesar de salientar que o Paços não vive de "vitórias morais", Pepa frisou que a sua equipa não passou o jogo "à procura do ponto ou à espera do erro". Ao invés disso, "obrigou o Porto a errar":

"Saímos daqui com zero pontos, mas com toda a certeza que tudo fizemos. Enaltecer uma equipa que, do 11 que entrou, dez jogadores, no ano passado, estavam na II Liga. A equipa não se encolheu, não teve receio, procurou jogar o jogo pelo jogo. Só tenho de dar os parabéns."