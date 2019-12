Marco Baixinho acredita que bolas paradas foram decisivas para a derrota no Dragão

Marco Baixinho, defesa-central, acredita que o Paços de Ferreira fez uma boa exibição no Estádio do Dragão, apesar da derrota por 2-0 frente ao FC Porto. O experiente jogador de 30 anos, em declarações às rádios no final da partida, encontra nas bolas paradas uma das justificações para o resultado negativo.

"Fizemos um excelente jogo, apesar do poderio do FC Porto. Não tivemos medo de ter bola e fizemos tudo o que o treinador nos pediu. A dificuldade que tivemos foi nas bolas paradas, em que o FC Porto é muito forte", começou por dizer.

O FC Porto abriu o ativo aos 18 minutos, com um golo de Loum, de cabeça, na sequência de um canto batido por Alex Telles, naquele que foi o sétimo golo de bola parada dos dragões no campeonato.