Gil Vicente vai "rodar substancialmente" a equipa contra o Sporting

Vítor Oliveira, treinador do Gil Vicente, garante que vai rodar substancialmente a equipa que venceu o Sporting no domingo, para novo jogo frente aos leões, na quarta-feira, para a segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Apesar da rotação, Vítor Oliveira quer lutar pelos três pontos.

"Vamos mudar substancialmente, fazer rodar os jogadores menos utilizados, precisamos de ver o seu rendimento, aproveitar estes dois jogos até para algum reajustamento no mercado de janeiro. Não vamos dar o jogo de barato, vamos ser forte opositor, que vem jogar tudo para cointinuar na Taça. O favoritismo do Sporting mantém-se, como é evidente, com outros jogadores a dar uma boa réplica", começa por dizer, em conferência de imprensa.

Sporting e Gil Vicente entram em campo com um jogo disputado e zero pontos. Gil perdeu, em casa, com o Portimonense, enquanto que o Rio Ave foi ganhar a Alvalade. Vítor Oliveira quer ganhar para poder continuar na prova.

"Estão as duas equipas numa situação parecida. Rio Ave e Portimonense estão em vantagem e dependem só de si. O jogo tem grande importância. Se ganharmos, fica tudo em aberto para a última jornada, não vamos deixar fugir a oportunidade, mas não vamos por em risco castigos, lesões e desgaste em jogadores importantes para o grande objetivo que é o campeonato", adicionou

"Contra a realidade podemos lutar poucas vezes"

Apesar de ter tombado com estrondo o Sporting no domingo, Vítor Oliveira não acredita que o Gil Vicente conseguiu expor fragilidades do Sporting, e atribui total favoritismo aos leões, que estarão melhor preparados agora para defrontar o Gil.

"Não expusemos fragilidades nenhumas. Ganhámos com mérito, que muitas vezes não é devidamente reconhecido. Fomos, no contexto geral, mais fortes do que o Sporting, merecemos com toda a justiça, mas contra a realidade podemos lutar poucas vezes. O Sporting é inquestionavelmente melhor do que o Gil Vicente. Lutar contra a realidade acontece pouco, fizemos isso domingo e vamos tentar provocar outra surpresa, mas eles estarão muito mais precavidos, mais conscientes das dificuldades", adiciona.

O Gil Vicente atravessa um bom momento de forma, com três vitórias seguidas no campeonato, contra Marítimo, Desportivo das Aves e Sporting. No entanto, Vítor continua a dizer que será muito difícil a luta pela manutenção.

"Estamos numa fase boa, mas tivemos numa fase má e tivemos de ultrapassar. Ainda vamos ter que penar muito até ao fim do campeonato e vai ser extremamente difícil. Preocupamo-nos connosco", termina.

Bruno Fernandes é "dos melhores do mundo"

O experiente técnico do Gil também não escondeu os elogios à qualidade de Bruno Fernandes, a quem reconhece qualidade de topo mundial e que, naturalmente, destaca a importância de tentar condicionar o seu jogo.

"O Bruno é dos melhores jogadores do mundo naquela posição. No domingo conseguimos condicioná-lo, trouxemo-lo para zonas onde não é tão perigoso, mas amanhã pode ser totalmente diferente. Condicionar o Bruno Fernandes tem de ser o objetivo de qualquer equipa que jogue contra o Sporting", remata.

O Gil Vicente-Sporting está marcado para para esta quarta-feira, Às 20h45, no Estádio Municipal de Barcelos