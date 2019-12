Feirense surpreende adepto no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

O Feirense surpreendeu um dos seus adeptos no âmbito do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.

Pedro, de 31 anos, recebeu a visita do capitão Cris e de Edson para o convidarem a assistir a um treino da equipa. Na manhã seguinte, Pedro conviveu com os jogadores e equipa técnica e ainda recebeu uma camisola autografada do Feirense.



O emblema fogaceiro continua em recuperação depois de um mau início de temporada. Feirense ocupa atualmente o 9º lugar, com 14 pontos, a 11 de um lugar de subida.

Veja os momentos: