Carlos Carvalhal lamenta falta de eficácia do Rio Ave frente ao Braga

Carlos Carvalhal acredita que o que ditou a derrota (2-0) do Rio Ave, no terreno do Sporting de Braga, na 12.ª jornada da I Liga, foi a eficácia.

"Numa análise muito resumida, podemos dizer que o jogo foi a eficácia do Braga e a ineficácia do Rio Ave", assumiu o treinador da formação vilacondense, no final do encontro, em declarações à Sport TV.



O Braga "teve maior domínio na primeira parte", ainda que tenha marcado "numa altura em que não tinha criado grandes situações. "O Kieszek foi chamado a intervir por uma vez, mas esse domínio e posse de bola justificava o resultado ao intervalo", concedeu Carvalhal.

Na segunda parte, a equipa do Rio Ave foi "mais desinibida e afoita", com maior circulação de bola e "duas perdidas flagrantes". "Na primeira e única oportunidade na segunda parte, o Braga fez o 2-0", lamentou.

Carlos Carvalhal deixou, ainda, um recado sobre Mehdi Taremi: "Julgo que há uma ideia preconcebida [dos árbitros] sobre ele. A verdade é que o perdi por dois meses por entradas duras. Ele não se faz aos penáltis, é um jogador perigoso que tem levado uns valentes cacetes desde que chegou a Portugal. No jogo com o Sporting, sofreu três penáltis que o VAR [videoárbitro] reviu, não foram inventados. Num desses lances, sofreu uma lesão que o afastou cerca de um mês. É importante rever todas as situações e não ir para o jogo com ideias preconcebidas"