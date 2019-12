Braga bate Rio Ave e sobe ao sexto lugar

O Sporting de Braga ascendeu ao sexto lugar do campeonato, esta segunda-feira, ao vencer na receção ao Rio Ave, por 2-0, em jogo da 12.ª jornada.

Os bracarenses inauguraram o marcador aos 41 minutos, por Paulinho, que aproveitou um corte incompleto da defesa vilacondense para "fuzilar" Kieszek. Aos 80 minutos, Ricardo Horta desmarcou-se e, na cara do guarda-redes, selou a vitória para o Braga.

Com este triunfo, o Braga subiu ao sexto lugar, com 18 pontos, descolou do Rio Ave, que é agora nono, com 15. A equipa de Ricardo Sá Pinto está igualada, a nível pontual, com o Boavista, quinto classificado.