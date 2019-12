Van Dijk "chuta para o lado" polémica com Ronaldo. "Foi uma piada"

Virgil Van Dijk esclareceu e terminou com a polémica em torno de Cristiano Ronaldo e a entrega da Bola de Ouro. O holandês, defesa-central do Liverpool, ficou em segundo lugar no galardão, à frente de Cristiano Ronaldo, e no final da gala questionou se "Ronaldo seria verdadeiramente um rival" na discussão do prémio.

O defesa foi inundado de críticas, nomeadamente de Kátia Aveiro, irmã de CR7, e também Piers Morgan, jornalista, que afirmou que Ronaldo é "muito melhor" do que Van Dijk, que respondeu através do Twitter.

"Se ouvissem toda a entrevista saberiam que fiz uma piada. Tenho muito respeito pelos dois", referindo-se a Cristiano Ronaldo e Messi.

Ronaldo não marcou presença na gala da entrega da Bola de Ouro, conquistada por Messi pela sexta vez.