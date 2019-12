Marselha de André Villas-Boas vence e pressiona PSG

O Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, venceu no terreno do Angers, por 0-2, esta terça-feira, e colocou-se a dois pontos do Paris Saint-Germain, líder da Ligue 1 com menos dois jogos.

A vitória marselhesa foi construída na segunda parte. Sanson inaugurou o marcador aos 17 minutos e, aos 41, Payet marcou de grande penalidade.

Com este resultado, o Marselha consolida segundo lugar, com 31 pontos, menos dois que o PSG, que no entanto tem menos dois jogos disputados.