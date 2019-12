Bernardo Silva faz duas assistências na goleada do Manchester City

Bernardo Silva brilhou na vitória do Manchester City, no terreno do Burnley, por 1-4, esta terça-feira, da 15.ª jornada da Premier League.

O médio português, recentemente eleito o nono melhor jogador do mundo, na lista da Bola de Ouro, fez duas assistências: a primeira para Gabriel Jesus, aos 50 minutos, e a segunda para Mahrez, aos 87.

Antes disso, já Jesus - estrela da partida, com um bis - tinha feito o primeiro golo, ao minuto 24. Rodri fechou a contagem, ao minuto 68. A três minutos dos 90, Robbie Brady apontou o golo de honra do Burnley.

Com esta vitória, o City passa a somar 32 pontos. Fica, à condição, a oito do Liverpool, que lidera, de forma confortável, a tabela classificativa.