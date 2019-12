A "maravilha" de Zé Luís e um puxão de orelhas em Barcelos

O golo de Zé Luís, na vitória do FC Porto frente ao Paços de Ferreira, e um puxão de orelhas de Varandas após derrota em casa do Gil Vicente são os destaques das manchetes dos jornais desportivos desta terça-feira.

"O Jogo" escreve "Volta a Portugal" para descrever o pontapé de bicicleta do ponta-de-lança cabo-verdiano. Já "A Bola" intitula o golo como "monumental".

"Record" dá destaque à irritação do presidente do Sporting após a derrota por 3-1 no terreno do Gil Vicente: "Varandas puxa orelhas", pode ler-se. Responsável máximo do clube leonino terá falado com Silas, Hugo Viana e Beto e exigiu que a mensagem fosse passada ao plantel.

A entrega da Bola de Ouro a Lionel Messi, a partida desta terça-feira entre Sporting da Covilhã e Benfica e a vitória do Sporting de Braga frente ao Rio Ave são outros dos destaques das manchetes.