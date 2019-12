Covilhã recebe Benfica com o sonho de replicar feito da Oliveirense

Pedro Miguel, treinador da Oliveirense, acredita que Sporting da Covilha entrará em campo frente ao Benfica, na segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga, com esperança de surpreender as águias no contra-ataque e de replicar o feito da equipa de Oliveira de Azeméis, em 2017/18, quando chegou à "final-four" da prova.

"Será um Covilhã organizado defensivamente, a jogar na transição para chegar ao golo nesse processo. Acredito que possa haver alterações nas duas equipas, mas o Covilhã vai querer vencer, certamente. Temos o exemplo da Oliveirense, que foi à 'final-four', com mais três equipas da I Liga e ninguém dava nada pela Oliveirense. Acredito que o Covilhã vai ter a mesma linha de pensamento, querer ganhar, até porque vencer o Benfica não é todos os dias", disse, em Bola Branca.

A Oliveirense já recebeu e perdeu, esta temporada, contra o Covilhã, e Pedro Miguel deixa o alerta para os perigos que a equipa serrana, uma das surpresas da II Liga, pode criar ao Benfica.

"São bem organizados e com dois jogadores na frente que gosto bastante, o Adriano Castanheira e Kukula que, de um momento para o outro, criam perigo e podem fazer golo. É um jogo de características diferentes de um jogo de campeonato. O Benfica parte como favorito, mas não pode facilitar, a meu ver", adiciona.

Bruno Lage poderá mexer no onze habitual, segundo Pedro Miguel, um fator que não enfraquece o favoritismo do clube encarnado: "Se o Benfica se apresentar com o 11 mais forte, será mais difícil, mas acredito que haja alterações. Não quero dizer com isto que a linha de pensamento não seja vencer, que o os jogadores não mostrem o seu valor e que merecem jogar mais e com isso criar muitas dificuldades", termina.

No Benfica, Rafa, Seferovic e André Almeida estão lesionados e são baixas confirmadas. O jogo tem apito inicial marcado para as 20h15 desta noite, com informações e acompanhamento ao minuto na Renascença.