"Ansiedade e falta de confiança" estão a afetar Ilori, na opinião de Dominguez

"Inexplicável". É a expressão a que José Dominguez, antigo avançado do Sporting recorre para definir o que se passou no Estádio cidade de Barcelos, no domingo à noite. O Sporting perdeu diante do Gil Vicente, por 3-1. Uma derrota que deixou a equipa treinada por Jorge Silas a 13 pontos do líder do campeonato Benfica.

O resultado começou a ser construído por Kraev, autor do primeiro golo do Gil que recebeu passe de Sandro Lima, depois do brasileiro ter aproveitado um erro colossal de Tiago Ilori.

Dominguez, que treinou Ilori nos B do Sporting, deteta claros sinais de ansiedade e de falta de confiança, num jogador a quem são reconhece grandes capacidades.



"O Ilori é um jogador com capacidades fantásticas. Fez um grande jogo na Liga Europa, mas entrou, agora, e cometeu alguns erros. Nota-se nesta fase, como noutros jogadores do Sporting, alguma falta de confiança, alguma ansiedade, indecisão, o que faz com que se cometam alguns erros. Mas tem grandes capacidades e, para conseguir ultrapassar esta fase e colmatar estes erros, deve procurar simplificar ao máximo. É um jogador com boa qualidade de saída, tem boa qualidade de passe, tem uma velocidade fantástica e estes factores para equipas grandes são fundamentais, porque são equipas que jogam subidas e a pressionar", considera, em entrevista a Bola Branca.

As dúvidas sobre o valor do Sporting atual

Para Dominguez a derrota com o Gil Vicente relança dúvidas sobre a equipa e sobre Silas no comando técnico dos leões. O antigo jogador do Sporting dá mérito ao Gil Vicente pela forma como Vitor Oliveira e os jogadores gilistas souberam aproveitar a forma negativa como os leões se apresentaram em Barcelos, poucos dias depois da brilhante vitória sobre o PSV, em Alvalade.

"Depois de um grande jogo na Liga Europa, tudo fazia crer que o Sporting ia continuar nesta onda positiva. Há mérito da equipa contrária e há desgaste da equipa do Sporting, o que, num plantel com alguma qualidade mas ainda desequilibrado, deixa algumas limitações ao Silas. Foi uma exibição muito apagada do Sporting, mas também não quero deixar de frisar que foi um grande jogo do Gil Vicente", diz o antigo jogador.



O Sporting volta a jogar com o Gil Vicente, na próxima quarta-feira. José Domiguez espera uma resposta à altura da equipa leonina, no jogo a contar para a Taça da Liga.



"São jogos diferentes. Os jogadores têm o orgulho ferido e vão dar uma resposta à altura. No entanto, é preciso ter cuidado. O Vítor Oliveira tem um grande conhecimento da Liga, é um grande treinador, com muito sucesso, e vai dificultar ao máximo a tarefa. Mas penso que vai ser um jogo completamente diferente. Difícil, mas o Sporting irá dar uma boa resposta. Durante muito tempo, também passei por fases assim no Sporting e ninguém está mais ferido que os jogadores, portanto eles vão certamente querer dar uma resposta à altura", conclui.