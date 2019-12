Projeto europeu quebra fronteiras e junta jovens alunos de música

O ano passado um grupo de alunos do Conservatório Nacional de Lisboa esteve em Weimar na Alemanha, Trento, Itália e em Murcia, Espanha. Durante uma semana viveram em casa dos colegas desses países, tiveram as mesmas aulas e ainda uma aula de instrumento. Para todos, sem excepção, foi uma semana inesquecível, de convívio e de muitas aprendizagens.

O Musintegraction integra quatro conservatórios e três escolas de música do ensino secundário de quatro países: Alemanha, Espanha, Itália e Portugal. A ideia partiu do conservatório de música de Murcia que coordena este projecto europeu co financiado pelo Erasmus+. O objetivo é contribuir para a transformação destas escolas que tem ensino integrado de música e garantir que continuam a ter um papel de divulgadoras do património cultural europeu.