Manuel José: "Aboubakar vai ser titular"

Vincent Aboubakar e mais dez. É desta forma que Manuel José, médio que representou FC Porto e Paços de Ferreira, antevê o onze que Sérgio Conceição vai apresentar, esta segunda-feira, no jogo que encerra a jornada 12 do campeonato.

Sem o bis de Aboubakar, em Berna, o Porto estaria fora da Liga Europa. Confrontado, por Bola Branca, com este regresso decisivo do avançado camaronês, aos jogos e aos golos, Manuel José não hesita em colocá-lo no onze do Porto frente ao Paços de Ferreira.

“Teve uma oportunidade, jogou o primeiro jogo a titular e fez dois golos; hoje à noite de certeza que vai ser titular”, diz.

O Paços vai apresentar-se no Dragão para tentar pontuar, mas Manuel José entende que o Porto tem tudo para dar continuidade ao ciclo de três vitórias consecutivas, que passou pelo triunfo sobre o Young Boys para a Liga Europa:

“É um momento bom, em que o Porto não vai querer que o Benfica se distancie na liderança. Acho que tem tudo para ganhar, sabendo que vai encontrar um Paços de Ferreira difícil e que tentará contrariar o futebol que o Porto vai implementar. Para o Paços, conseguir pontos no Dragão seria ótimo."

Paços está num bom momento

O médio Romário Baró, em regime de ginásio e treino condicionado, é a única baixa no plantel do FC Porto para o jogo. No Paços de Ferreira, o avançado Welthon não foi convocado, devido a lesão. Por opção, ficaram fora da convocatória o defesa Jorge Silva, o médio Bernardo Martins e os avançados Yago e Dadashov.

Já André Micael, Maracás, e Bruno Teles estão de regressos aos convocados. Desta vez, Pepa não terá de recorrer a segundas escolhas para compor a defesa de uma equipa que vem de duas vitórias sobre o Tondela (Liga) e Sanjoanense (Taça de Portugal), ambas sem consentir golos (1-0). Um dado positivo, assinala Manuel José.

“É um bom indicador para o Paços de Ferreira, que sabe que o Dragão é sempre um campo difícil. O Paços vai tentar ao máximo adiar o golo do Porto e tudo o que sejam pontos serão bem vindos para a luta da equipa pela manutenção”, refere.

Manuel José continua no ativo. O médio, de 38 anos de idade, com larga experiência em equipas da I Liga e com uma passagem de três épocas pelo CFR Cluj, da Roménia, atua no CD Candal, da AF Porto, em que, esta época, soma dois golos em dez jogos.

O FC Porto-Paços de Ferreira joga-se às 20h45, no Dragão, e terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.