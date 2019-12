Marinho e Pinto deixa liderança do PDR no próximo ano

O presidente do PDR, António Marinho e Pinto, confirmou esta segunda-feira à Lusa que não se vai recandidatar à liderança do partido nas eleições que deverão realizar-se no início do próximo ano, mas continuará militante.

A saída de Marinho e Pinto da liderança do PDR foi noticiada pelo Público 'online' e confirmada pelo próprio à agência Lusa.



"Vou fazer 70 anos e acho que devemos abrir as portas às pessoas mais novas, com mais criatividade e com mais ideias para o futuro. Além disso, não fui bem-sucedido nas últimas eleições", justificou o líder do PDR, em declarações à Lusa.