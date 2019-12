“Vai para casa coser meias!” Primeiro curso de mulheres na PSP abriu em 1972

Maria dos Anjos tinha tudo isso e muito mais. Para a antiga professora primária, não foi difícil passar no teste do ditado, onde as concorrentes chumbavam se dessem mais de seis erros.

Nas habilitações literárias, as mulheres sobressaíam, mas também nas provas físicas. Maria dos Anjos, a professora de Pataias, mostrou comportamento exemplar, mesmo ao saltar 30 centímetros com os pés juntos e correr sessenta metros em 15 segundos.

Na PSP as mulheres ganhavam o mesmo que os homens

Vistas como frágeis e incapazes de fazer o mesmo trabalho que os homens, as primeiras mulheres na polícia mostraram, desde logo, que não iam abdicar da igualdade de oportunidades.

Na altura, recorda Maria dos Anjos, "os homens não viam com bons olhos que as mulheres ganhassem o mesmo que eles”.

Quando chegou a hora da promoção, eles subiram à 1.ª classe e elas ficaram para trás. Inconformadas, contrataram um advogado e “a promoção acabou por chegar para todas”.

Foi apenas mais um passo na conquista de um lugar até então vedado ao sexo feminino. Sem olhar para trás e a transformar por dentro uma instituição que foi também pioneira. Com o primeiro alistamento feminino de 1971 e entrada das mulheres em janeiro de 1972, a PSP ficou para a historia como a primeira força de segurança em Portugal a admitir mulheres nas suas fileiras.

Em 1980, houve novo concurso na PSP exclusivamente feminino com 14 mil candidatas e 312 mulheres foram admitidas.

Em 2018, as mulheres na polícia de segurança publica representam pouco mais de 10% dos efetivos. A diferença ainda é grande, há mais de 18.000 homens para 2.000 mulheres na polícia

Estão no patrulhamento, investigação criminal, trânsito, segurança pessoal, proteção de testemunhas, e missões internacionais da ONU e da União Europeia em cenários de risco. Missões bem diferentes às que em 1972 foram atribuídas às primeiras mulheres polícia.