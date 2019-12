Mais de duas mil toneladas de alimentos recolhidas em dois dias

Os Bancos Alimentares contra a Fome recolheram 2.130 toneladas de alimentos durante a campanha nacional, que decorreu no fim de semana, em mais de duas mil superfícies comerciais espalhadas pelo país.

Em declarações à Lusa, a presidente da federação que reúne os 21 Bancos Alimentares contra a Fome considerou ter sido "uma campanha muito, muito bem-sucedida", acrescentando que a quantidade total recolhida "ainda pode aumentar".

Isabel Jonet lembrou que a recolha de alimentos "prossegue nos supermercados, e na internet até 8 de dezembro", através do site ou em vales ("Ajuda Vale") disponíveis nos estabelecimentos comerciais.

No domingo à noite, o Presidente da República visitou as instalações do Banco Alimentar, em Lisboa, e agradeceu os contributos dos portugueses.

"Para mim é uma boa surpresa, o tempo esteve muito mau, muito irregular, e isso dificulta uma campanha desta natureza. Por outro lado, não se sabia se havia ou não uma ligeira desaceleração económica, como é que as pessoas iam realmente reagir e foram espetaculares em termos de solidariedade", destacou.