Lapsos nas candidaturas deixam professores sem direito à mobilidade por doença

“Eu tinha levado o documento do ano anterior à médica e confiei. Sou sincera, não verifiquei. Pensei que ela tinha preenchido corretamente”, diz à Renascença.



No documento preenchido pela médica, estavam claras as razões pelas quais Cristina devia ter direito à mobilidade: “O paciente tem seguimento regular em consulta de Psiquiatria no hospital de Seia, com diagnóstico de possível doença bipolar, episódios de descompensação frequentes e beneficia de manter seguimento e de estar na rede de suporte social e familiar da sua área de residência.”

Atualmente, Cristina está em casa, de baixa. Mas “estar em casa, para mim, é muito pior”, desabafa. Na escola, a professora já não tinha turmas a seu cargo, devido ao problema de saúde que tem, mas ficava nos apoios educativos.

Ir para a escola de Miranda de Corvo não é uma hipótese, já que não pode conduzir tanto tempo. Tem ataques de pânico frequentes, devido a um acidente de viação grave que teve a caminho de uma escola em Viseu.

Uma morada igual escrita de forma diferente

Amélia Vaz dá aulas de Físico-Química há 21 anos. Vive na Covilhã e está vinculada no quadro de zona de Castelo Branco. Chegou a ter a sorte de ficar colocada perto de casa, mas nos últimos anos tem ido parar ao extremo oposto do quadro de zona - Vila de Rei. São quase duas horas de caminho, que fazia todos os dias, ida e volta, por ter dois filhos pequenos.

Há um ano, decidiu concorrer à mobilidade por doença, uma vez que a sogra de 91 anos, com quem vive, precisa de cuidados permanentes.

No primeiro ano, o pedido foi aceite. Este ano não. Também no caso de Amélia foram "erros processuais" que lhe tiraram o direito à mobilidade. Qual o erro? A maneira de escrever a morada da professora e da pessoa que estava a cuidar.

“A minha rua, há uns anos, chamava-se Santiago e há cinco ou seis anos passou a chamar-se São Tiago, separado”, conta Amélia. Também o número da porta passou a ser “lote” e não “número”.

Apesar de Amélia já ter a morada atualizada, a sogra tinha a morada antiga nas Finanças. Estas duas alterações levaram os Serviços de Concursos e Informática a crer que as moradas não eram a mesma. No entanto, ao pedido estava anexado um documento da Junta de Freguesia a esclarecer a situação.

“Sabendo que não eram exatamente as mesmas, pedi uma declaração à Junta de Freguesia, que atesta que as moradas são uma e única”, diz a professora.

Ao perceber que, ainda assim, o processo foi indeferido, Amélia Vaz dirigiu-se rapidamente às Finanças para atualizar a morada da sogra. Pediu reapreciação do processo, já com morada igual. Mas não resultou.

“Em finais de outubro veio a declaração com uma resposta, que diz que o meu pedido continua indeferido porque foi um erro meu.”

A professora está revoltada com a forma como o seu caso foi tratado e também com os “timings” do Ministério da Educação. “O que é extraordinário é que o ano letivo começa e estamos no fim de outubro quando eu sei o resultado. Já assumi outra direção de turma, já assumi turmas em setembro e é tarde, quando o pedido de reapreciação da candidatura foi feito em junho."

Este ano, Amélia ficou colocada em Alcains, a cerca de 50 quilómetros de casa. Vai e vem todos os dias, mas teve de arranjar outros apoios para a sogra, o que significa mais um gasto significativo.

“Já para não falar das portagens que tenho de pagar todos os dias na A23. É uma enorme sobrecarga. É esta a vida de um professor com 20 e tal anos de serviço”, lamenta.

Centenas de casos semelhantes