Jornalismo privado com apoios do Estado? "Não há almoços grátis"

Perante a crise, como financiar os meios de comunicação social e o jornalismo? Com ajuda ou sem ajuda do Estado? São as questões levantadas na tarde desta segunda-feira na conferência "Financiamento dos media", organizada pelo Sindicato dos Jornalistas, que está a decorrer em Cascais.



Perante uma plateia de profissionais do meio jornalístico Afonso Camões, administrador da Global Media (GMG), grupo privado de comunicação social que está a atravessar uma profunda crise financeira e em processo de reestruturação, deixou a pergunta no ar: "pode o Estado ajudar no atual estado de coisas?", dando a resposta logo de seguida que sim, "pode".

O administrador da GMG explicou como é que o Estado "pode ajudar, mesmo sem meter a mão", dando o exemplo da "via fiscal", considerando "essencial que o montante gasto em compra de notícias a grupos de comunicação social portugueses até um determinado montante passe a ser abatido aos impostos, como se faz com as causas solidárias", rematando com um "há alguma coisa mais solidária do que esta?"

Afonso Camões conclui que esta é uma " forma muito fácil de o Estado defender a liberdade de imprensa sem se intrometer no jornalismo", com o gestor a dizer que assim " trata-se de financiar os leitores em vez de financiar as empresas".

O gestor do grupo que integra o “Diário de Notícias”, o “Jornal de Notícias”, “O Jogo” e a TSF foi o primeiro a intervir no painel sobre os "modelos de negócio e de gestão", sem ter dito uma palavra sobre a gestão da GMG e a crise que atinge os trabalhadores que já tiveram mesmo, pelo menos uma vez, os salários atrasados.