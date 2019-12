Fisco diz que cobrança de dívidas na estrada foi "desproporcional" mas não ilegal

Houve “mobilização de meios desproporcionados”, mas as “faltas observadas não justificam a instauração de processos disciplinares”. Em resumo, é esta a conclusão de um inquérito da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) sobre a “operação stop” lançada no final de maio pela direcção de Finanças do Porto, num acesso à autoestrada A41, na saída de Alfena, em Valongo.

No documento, publicado esta segunda-feira no Portal das Finanças, refere-se que, na denominada “Ação sobre Rodas”, foram monitorizadas 4.576 matrículas, tendo sido detetadas 93 em circulação “cujos proprietários tinham dívidas em processos de execução fiscal”, associadas a 88 devedores.

Posteriormente, os devedores foram atendidos “em postos móveis criados para o efeito”, onde era possível validar, “em tempo real”, “a existência de dívidas em condições legais de justificar a penhora de bens ou apreensão de veículos já penhorados e em circulação”.

O problema é que as listas pelas quais os trabalhadores da AT se guiavam para indicar à GNR que o veículo fosse imobilizado tinham um “desfasamento”. Ou seja, 23 veículos foram mandados parar sem razão, sendo que na maioria dos casos (17) se tratava de contribuintes que já tinham pago as dívidas em abril e maio. Noutros quatro casos já tinha sido transferida a propriedade do carro e dois contribuintes tinham, entretanto, “sido declarados insolventes”.