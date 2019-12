Acidentes condicionaram IC19 durante duas horas

A circulação de trânsito no Itinerário Complementar (IC) 19 no sentido Sintra-Lisboa encontra-se normalizada desde as 18h20, após ter estado condicionada durante cerca de duas horas devido a dois acidentes, avançou à Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).



Segundo o centro de controlo de tráfego da IP, empresa concessionária do IC19, os condicionamentos de trânsito no sentido Sintra-Lisboa, que limitaram a circulação apenas à berma da estrada, "estão resolvidos" desde cerca das 18h20.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP), estiveram envolvidas três viaturas em cada um dos acidentes.

A informação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), disponibilizada na Internet, indica que o primeiro acidente ocorreu às 15h39, na localidade de Queluz, concelho de Sintra, mobilizando 12 operacionais e cinco veículos.

Neste caso, uma pessoa ficou encarcerada devido ao capotamento de um veículo ligeiro, mas duas pessoas tiveram de ser assistidas no local, adiantou fonte dos Bombeiros Voluntários de Queluz.

A segunda colisão rodoviária, "muito próxima" da primeira, aconteceu também em Queluz, cerca das 16:00, tendo mobilizado 10 operacionais e quatro veículos, da qual resultou um ferido grave, que foi transportado para o Hospital de Santa Maria, e um ferido ligeiro, que foi encaminhado para o Hospital São Francisco Xavier, ambos em unidades hospitalares em Lisboa, informaram os Bombeiros Voluntários de Queluz.

[notícia atualizada às 19h00]