Trump anuncia tarifas sobre importações do Brasil e da Argentina

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta segunda-feira que as taxas alfandegárias sobre as importações de aço e alumínio procedentes do Brasil e da Argentina serão repostas com “efeito imediato”.

Numa publicação no Twitter, Trump justifica a medida com o facto de os dois países a sul desvalorizarem "enormemente" as suas moedas, prejudicando em particular os agricultores dos EUA.