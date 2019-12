Museu denuncia Amazon por vender artigos de Natal com imagens de Auschwitz

O Memorial de Auschwitz denunciou, este domingo, a venda online de decorações natalícias com imagens do campo de concentração nazi.

“Vender 'decorações de Natal' com imagens de Auschwitz não parece apropriado. Auschwitz num abre-latas é perturbador e desrespeitoso”, criticou o museu na sua conta na rede social.



Também no Twitter, o museu anunciou que a Amazon parecia ter removido os artigos da sua base de dados, Mais tarde publicou uma atualização onde dava conhecimento de que tinha descoberto outros artigos, nomeadamente uma base para o rato e uma decoração natalícia de cerâmica com o vagão de carga utilizado para transportar judeus e membros de outras minorias para o extermínio em Auschwitz.

Ao jornal "Metro", um porta-voz da Amazon disse que “todos os vendedores devem seguir as políticas determinadas pela empresa e as que não o fazem estão sujeitas a consequências, incluindo verem a sua conta removida”, acrescentando que “os produtos em questão foram removidos”.

O campo de concentração de Auschwitz, construídos pela Alemanha nazi na Polónia após a ocupação do país durante a II Guerra Mundial, tornou-se um dos símbolos do holocausto. Dos mais de seis milhões de judeus europeus mortos no genocídio, um milhão foi executado em Auschwitz entre 1940 e 1945, incluindo cerca de 232 mil crianças. Calcula-se que mais de 100 mil não-judeus também terão sido mortos no mesmo campo de concentração.