Ataque em Londres. Pai pede para Boris Johnson não usar morte do filho em campanha

O atacante da Ponte de Londres foi identificado como Usman Khan, de 28 anos, que fora condenado em 2012, por ter estado envolvido no planeamento de um ataque à Bolsa de Londres, inspirado pela Al-Qaeda. Saiu da prisão em dezembro de 2018, em liberdade condicional, após ter cumprido cerca de seis anos de uma pena de 16. Utilizando um falso colete bombista, atacou com uma faca cinco pessoas que o tentaram travar, tendo duas delas falecido.

Jack Merritt, que foi esfaqueado até à morte esta sexta-feira, era natural de Cambridge e licenciado em Direito e Criminologia. Foi coordenador, na Universidade de Cambridge, do programa de reabilitação prisional “Learning together” ("Aprendendo juntos", em tradução livre), que oferece a estudantes e detidos a oportunidade de estudarem juntos e assim reduzir a reincidência.

“O Jack ficaria furioso ao saber que a sua morte tem sido usada para alimentar uma agenda de ódio”. Esta é uma das frases fortes de uma carta escrita por Dave Merritt , pai de uma das vítimas do ataque na Ponte de Londres , e que foi publicada esta segunda-feira pelo “The Guardian”. A reação é particularmente dirigida ao primeiro-ministro Boris Johnson.

Boris Johnson, em plena campanha para as eleições gerais de 12 de dezembro, criticou as leis que permitiram a Usman Khan sair da prisão, responsabilizando o Partido Trabalhista. “A razão para este assassino estar à solta nas ruas é uma lei de liberdade condicional que foi concebida por um governo esquerdista”, acusou, em entrevista à BBC. Se for eleito, promete alterar essa lei: “Este sistema tem de acabar - repito, tem de acabar”.

Numa reação às críticas de Dave Merritt, à agência AP, Johnson negou estar a fazer aproveitamento eleitoral do ataque. “Fiz campanha contra a liberdade condicional há muitos anos, está no meu programa eleitoral para a Câmara de Londres em 2012. Temos muitas pessoas libertadas automaticamente para a rua e precisamos de tratar desse assunto”, respondeu.