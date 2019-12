Portugal é campeão do mundo no futebol de praia

Portugal venceu a Itália por 6-4 e é campeão do mundo de futebol de praia.

Jordan (3), Leo Martins (2) e André Lourenço marcaram os golos da equipa das quinas na praia artificial de Assunção, no Paraguai.

É o terceiro título mundial de Portugal depois de 2001 e 2015.

O capitão Madjer, de 43 anos, chorou compulsivamente no final da partida.

Os italianos até marcaram primeiro, por Zurdo, e tentou manter-se vivo no jogo, com golos de Ramaciotti (2) e Josep.

Portugal fecha o ano de 2019 conquistando todos os títulos possíveis: Jogos Europeus, Liga Europeia, Mundialito e Campeonato do Mundo.

Elinton Andrade foi considerado o melhor guarda-redes do Mundial. Jordan e Bê Martins foram considerados os segundo e terceiro melhores jogadores do torneio, só atrás de Ozu Moreira, do Japão.

Já na partida que definiu o terceiro e o quarto lugares, a Rússia derrotou o Japão por 4-5.