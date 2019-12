A seleção portuguesa de futebol de praia é campeã do mundo depois de derrotar a Itália por 6-4. Os jogadores reagem com felicidade.

Jordan Santos, melhor do mundo

“Trabalhámos muito. Esta família é incrível. Damos tudo uns pelos outros. É um grupo muito unido, que joga junto há muitos anos. Merecemos este título.”

Madjer, capitão

"Só nós é que sabemos o que sofremos para conquistar este título. As lágrimas são lágrimas de despedida, mas de uma despedida orgulhoso deste grupo e desta família".

Rui Coimbra

"Uma época fantástica este ano. Foi isto que nos propusemos no início da época. Sabíamos que ia ser extremamente difícil. Trabalhámos muito e graças a Deus conseguimos este título para culminar esta época fantástica. Procuro cada vez mais evoluir, os pontos menos fortes. Este mundial tive a felicidade de estar mais ofensivamente e fazer mais golos, mas o que importa esta equipa, seleção fantástica e todos contribuíram para que esta vitória fosse um sucesso".

Mário Narciso, selecionador

"Neste momento o que me vai na alma é uma grande alegria, não só por mim mas também por aqueles que estão no balneário. Fazer esta gente feliz para mim é uma coisa extraordinária, algo do outro mundo. Sentir que dei o meu contributo para esta conquista é incrível. Foi um ano de sonho, tivemos muitas vitórias. Não será fácil igualar."

Entretanto, a FPF já está a remodelar a sala de troféus para alojar mais uma Taça de campeão do mundo: