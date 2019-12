Doncic carrega Dallas em Los Angeles

Os Dallas Mavericks bateram os Los Angeles Lakers, por 100-114, com Luka Doncic em destaque. O esloveno ficou à porta do triplo-duplo, com 27 pontos, dez assistências e nove ressaltos. Delon Wright foi um suplente de luxo, com 17 pontos e nove assistências. Porzingis e Dwight Powell marcaram 15 pontos, cada um.

Os habituais dos Lakers, LeBron James (25 pontos, nove ressaltos e oito assistências) e Anthony Davis (27 pontos, 10 ressaltos e duas assistências), estiveram a um bom nível, mas não foi suficiente para vencer.

Os Lakers continuam a liderar a Conferência Oeste, com 17 vitórias e três derrotas.Os Mavericks estão no quarto posto, com 13 vitórias e seis derrotas.

NBA

Resultados

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks, 100-114

Brooklyn Nets-Miami Heat, 106-109

New York Knicks-Boston Celtics, 104-113

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies, 107-115

Detroit Pistons-San Antonio Spurs, 132-98

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder, 104-107

Orlando Magic-Golden State Warriors, 100-96

Toronto Raptors-Utah Jazz, 130-110

Los Angeles Clippers-Washington Wizards, 150-125