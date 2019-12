"Ser ambientalista é usar camisolas com borboto"

“O ambiente não pode ser uma causa abstrata. Se for uma coisa só para as selfies e grandes declarações no Facebook, acho que não vale a pena”, afirma Henrique Raposo no espaço de comentário desta segunda-feira.

“Falamos muito do ambiente em geral, mas depois esquecemos a seca que há no Alentejo e no Algarve”, destaca, seguindo com uma pergunta para os mais novos.

“És mesmo mais austero do que os teus pais? Porque essa coisa de ser ambientalista é ser mais austero: é usar camisolas com borboto, é preciso ir ao sapateiro pôr remendo na sola, não é comprar tudo novo”, defende.

Sobre a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa de não ir receber a ativista Greta Thunberg ao porto de Alcântara, em Lisboa, Henrique Raposo reage com humor, dizendo que “ele não quer é ser o desconhecido da selfie”.

Já Jacinto Lucas Pires diz não entender a decisão do Presidente. “Vai a todo o lado… não percebo”.

“Mesmo a interpretação que Marcelo faz do cargo tem sido de outro tipo, de estar presente, de usar o seu poder simbólico e mediático e por isso estava à espera de ser representado enquanto português pelo Presidente”, afirma.