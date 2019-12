Tiago Martins dará o apito final na jornada 12 do campeonato, esta noite, no Dragão. Ele é o árbitro nomeado para o FC Porto-Paços de Ferreira. António Nobre é o videoárbitro na Cidade do Futebol. O jogo é às 20h45 e é acompanhado, em direto, na Renascença e em rr.sapo.pt.

O Conselho de Arbitragem anunciou, ainda, que Nuno Almeida apita o Braga-Rio Ave. Hélder Malheiro é o VAR da partida que começa às 18h45.