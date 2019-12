A derrota do Sporting em Barcelos, frente ao Gil Vicente (3-1), está em destaque nos três jornais desportivos.

"Mau de mais", constata o "Record" em manchete. Sucessão de erros incríveis dita derrota clara em Barcelos. "Galo de briga, leão de pape", titula "O Jogo". Gilistas mais fortes no regresso do Sporting às derrotas. "Pintainhos de Barcelos", lê-se na manchete do jornal "A Bola" numa avaliação da prestação da equipa lisboeta. Leão volta a perder e fica a 13 pontos do Benfica.

Portugal é campeão do mundo de futebol de praia e os três desportivos promovem o tema nas primeiras páginas. Portugal vence Itália por 6-4 e conquista o título mundial pela terceira vez.

O "Record" revela que Gabriel pediu desculpa no balneário pela expulsão frente ao Marítimo.

O Porto joga hoje com o Paços de Ferreira e Sérgio Conceição diz que "é preciso alertar as tropas".