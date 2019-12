Lyon sem Dubois frente ao Leipzig

O Lyon não conta com o lateral direito titular para o jogo com o Leipzig, a contar para a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Léo Dubois lesionou-se no jogo com o Estrasburgo, no sábado, e vai ser operado ao joelho esquerdo.

Rudi Garcia deverá apostar no holandês Kenny Tete no desafio com os alemães, em Lyon. O jogo tem implicação direta no futuro do Benfica na Liga dos Campeões. Os encarnados estão obrigados a vencer o Zenit, em casa, para somar sete pontos.

À entrada para a última jornada, russos e franceses têm sete pontos. Se o Lyon perder com o Leipzig, a vitória do Benfica, seja porque números for, garante o apuramento para a Liga Europa. Se o Lyon pontuar com o Leizpig, o Benfica terá de bater o Zenit por 2-0 ou três golos de diferença.