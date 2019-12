Lionel Messi: "Está a aproximar-se o momento da retirada e é difícil"

No discurso de vitória da sexta Bola de Ouro, Lionel Messi agradeceu aos colegas de equipa e falou com alguma melancolia antecipada sobre o final de carreira. O



“Quando recebi a minha primeira bola de ouro tinha 22 anos, vim a Paris com os meus irmãos, parecia tudo impensável. Agora, recebo a sexta Bola de Ouro, num momento diferente. Estou aqui com a minha mulher e três filhos. Em todo este tempo não deixei de sonhar, de tentar crescer, melhorar dia a dia e desfrutar do futebol”, declarou o astro argentino na cerimónia da “France Football”, que decorreu em Paris.