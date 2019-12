Lionel Messi conquista Bola de Ouro pela sexta vez

O argentino Lionel Messi conquistou esta segunda-feira a Bola de Ouro para melhor jogador do mundo.

O jogador do FC Barcelona vence o galardão da revista France Football pela sexta vez na carreira.



Messi tornou-se no primeiro jogador da história do futebol a chegar à marca da sexta Bola de Ouro.

Desta vez, Cristiano Ronaldo não venceu. O craque português ficou em terceiro lugar, atrás de Messi e do holandês Van Dijk.

Lionel Messi foi campeão espanhol pelo Barça e marcou 45 golos durante o ano.



No discurso de vitória, o craque argentino agradeceu aos colegas de equipa e falou sobre o final de carreira.

“Quando recebi a minha primeira bola de ouro tinha 22 anos, vim a Paris com os meus irmãos, parecia tudo impensável. Agora, recebo a sexta Bola de Ouro, num momento diferente. Estou aqui com a minha mulher e três filhos. Em todo este tempo não deixei de sonhar, de tentar crescer, melhorar dia a dia e desfrutar do futebol”, declarou.

“Que me restem mais alguns anos para continuar a desfrutar. Sou consciente da idade que tenho, está a aproximar-se o momento da retirada e é difícil", afirmou Lionel Messi.