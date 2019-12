Jorge Jesus. “Temos o título mais difícil para conquistar"

O Flamengo derrotou o Palmeiras por 3-1. No final, Jorge Jesus estava satisfeito com a prestação histórica da sua equipa, mas lembrou que ainda há um título para conquistar [o Mundial de clubes].

“Acreditamos muito na competência do nosso trabalho, da equipa técnica, dos jogadores e da estrutura que não deixa que nada falte. Com as vitórias e com a qualidade da equipa, o jogo torna-se mais fácil. É muito difícil parar o Flamengo hoje em dia”, disse.

Jesus reforça: “Agora temos o título mais difícil para conquistar. Não só pelo valor das equipas, mas por elas estarem no auge da sua condição física”.

O Mundial de Clubes disputa-se em dezembro e o Flamengo pode defrontar o Al-Hilal – a sua ex-equipa – e o Liverpool.

O treinador português lembra que “nas palestras antes dos jogos, além das questões táticas e técnicas, digo sempre que vamos jogar à Flamengo. Os jogadores já sabem”.

Na conferência de imprensa, JJ aproveitou para corrigir um jornalista quando foi questionado sobre a “boa” pontuação no Brasileirão.

“Boa? Já fizeram melhor? Não, não é boa. É um recorde”, lembrou.