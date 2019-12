Empate entre treinadores portugueses na Grécia

O Olympiacos, de Pedro Martins, e o PAOK, de Abel Ferreira, empataram 1-1 em jogo da jornada 12 do campeonato da Grécia.

Os golos da partida foram apontados por Ingason, para o PAOK, mas Valbuena empatou aos 64 minutos, de grande penalidade.

Num jogo entre primeiros classificados, os portugueses José Sá, Rúben Semedo e Podence foram titulares pelos donos da casa. Já Vieirinha não saiu do banco da equipa de Salónica.

Após este empate, as duas equipas continuam empatados no topo da tabela, com 28 pontos, mais nove que Xanthi e OFI Creta.