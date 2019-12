Barcelona derrota Atlético Madrid

O Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 1-0, em partida da jornada 14 da Liga espanhola, e não deixa fugir o Real Madrid na liderança do campeonato.

O golo do triunfo dos catalães foi apontado por Leo Messi, já perto do fim. Do lado dos colchoneros destaque para a titularidade de João Felix, substituído aos 66 minutos.

A partida teve várias oportunidades, junto a ambas as balizas, mas apenas um golo.

Na classificação, o Barcelona lidera com 31 pontos, os mesmos que o Real Madrid. Os merengues derrotaram o Alavés por 2-1.