Aguero falha dérbi de Manchester

Pep Guardiola confirmou que Sergio Aguero não é opção no Manchester City para os jogos com o Burnley e com o Manchester United. O dérbi de Manchester está marcado para o próximo fim de semana e o treinador diz que só depois desse jogo é que saberá quando voltará a contar com o argentino.

"Ele não estará disponível para o dérbi. Depois disso veremos", disse Guardiola, em conferência de imprensa, esta segunda-feira.

Aguero sofreu uma lesão muscular numa coxa no jogo com o Chelsea e já não foi opção para os encontros com Shakhtar e Newcastle, que o City empatou.