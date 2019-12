Guerra comercial, China e petróleo ameaçam economia mundial em 2020

A abertura de uma nova frente na guerra comercial, a incerteza da política comercial, o abrandamento descontrolado da China, uma política monetária desajustada e o aumento do preço do petróleo representam, neste momento, as maiores ameaças à estabilidade económica internacional no próximo ano.

O segundo grande risco para o crescimento económico em 2020 é o aumento da incerteza, que afeta as decisões das famílias e das empresas. Agravou-se a dificuldade em “prever a evolução da economia” e, como um efeito bola de neve, deverá “afetar outros acontecimentos como o Brexit ou a crise institucional na Itália”.

A China surge em terceiro lugar como fator desestabilizador da economia mundial. Atingida pela guerra comercial, a China tem hoje elevados níveis de endividamento nas empresas públicas e administrações locais, está em desaceleração descontrolada e tem uma economia baseada no aumento do consumo, sem aposta no investimento.

As dúvidas sobre o crescimento do gigante asiático são elevadas. Até agora, as autoridades chinesas combateram a guerra comercial com a desvalorização da moeda, mas tal fez aumentar o risco de uma desaceleração do PIB. Se o Governo de Pequim perder o controlo, toda a economia mundial será afetada.

As autoridades monetárias também têm aqui um papel decisivo; basta uma má decisão para colocarem em causa todo o crescimento mundial. Este é o quarto risco desta lista, o impacto de uma estratégia incorreta por parte da Reserva Federal norte-americana, tal como aconteceu há um ano, quando decisões da FED deixaram os mercados em turbulência.

A lista encerra com a possível recuperação dos preços do petróleo. Neste momento as reservas estão acima do esperado, o que protege o preço da volatilidade, “como demonstra a rápida recuperação da produção após o ataque às instalações sauditas ocorrido no último verão”, aponta a Crédito y Caución. Contudo, os riscos geopolíticos no Médio Oriente mantêm-se: uma escalada de tensões na região pode fazer aumentar os preços do petróleo e, caso perdure, reduzir o crescimento do PIB mundial.